千百度称将以1亿英镑收购英国玩具百年老店Hamleys

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透10月29日 - 中国鞋履零售商千百度(1028.HK)周四表示，将以1亿英镑(合1.53亿美元)现金收购英国老牌玩具连锁店Hamleys。
Hamleys以开在伦敦摄政街(Regent Street)具有134年历史的旗舰店闻名，出售经典的英国玩具，比如Beefeater Bear等。
千百度本周稍早宣布，正在从法国Ludendo Groupe手中洽购Hamleys。Ludendo Groupe在2012年收购了Hamleys。
此交易公布前一周，中国国家主席习近平结束了对英国为期三天的访问。习近平访英期间签署了一系列商业协议，总价值达400亿英镑(610亿美元)。(完)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。