千百度称将以1亿英镑收购英国玩具百年老店Hamleys

路透10月29日 - 中国鞋履零售商千百度(1028.HK)周四表示，将以1亿英镑(合1.53亿美元)现金收购英国老牌玩具连锁店Hamleys。

Hamleys以开在伦敦摄政街(Regent Street)具有134年历史的旗舰店闻名，出售经典的英国玩具，比如Beefeater Bear等。

千百度本周稍早宣布，正在从法国Ludendo Groupe手中洽购Hamleys。Ludendo Groupe在2012年收购了Hamleys。