东南国际获中民投入主 在内地搭建建筑工业化经营平台

路透香港5月28日 - 由全国工商联牵头组织的内地大型投资公司--中国民生投资股份有限公司稍早完成认购东南国际(0726.HK)新股并成为其控股股东，中民投表示，未来将通过东南国际在中国搭建建筑工业化经营平台，并考虑收购及拓展国外市场。

东南国际原来主要业务为在中国进行物业发展及租赁，中民投下属中民嘉业投资有限公司透过认购东南国际价值13亿港元新股，取得公司的控制权。

中民嘉业副总裁誾军在发布会上称，内地保障房及棚户改造等将对建筑工业化有庞大的需求，中民已对东南国际制订2015-19年的发展计划，包括建立团队及考虑收购、发展及扩充新的省份，以及拓展国外市场如非洲及东南亚等。

所谓建筑工业化，是指以预制建筑构件、工厂化装配为生产模式，整合从研发、生产制造、现场装配的全产业链业务。

誾军指出，全产业链的行业门槛比较高，价值亦在于此。

被问到这项五年计划的投资若干时，中民投财务总监弭洪军表示，投资额会按市场状况决定投资规模，公司是有内部目标，但他没有透露详情。

东南国际今天收低9%，报1.11港元，市值113.33亿港元。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

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