中国中车拟收购中国置业投资逾六成权益 涉资6.5亿港元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月19日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(601766.SS)(1766.HK)周五称，拟收购香港上市公司中国置业投资(0736.HK)逾六成股份，涉资6.5亿港元。
中车在上海交易所的公告显示，其子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，交易完成时将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本。
根据认购协议，可能认购交易的完成取决于若干先决条件的达成或获豁免。
中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。是次向南车香港发行股份价格较其6月9日停牌前报价2.4港元，折让96%。
但该股在过去一个月累计涨1.7倍，三个月累计涨19倍。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。