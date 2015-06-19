中国中车拟收购中国置业投资逾六成权益 涉资6.5亿港元

路透香港6月19日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(601766.SS)(1766.HK)周五称，拟收购香港上市公司中国置业投资(0736.HK)逾六成股份，涉资6.5亿港元。

中车在上海交易所的公告显示，其子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，交易完成时将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本。

根据认购协议，可能认购交易的完成取决于若干先决条件的达成或获豁免。

中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。是次向南车香港发行股份价格较其6月9日停牌前报价2.4港元，折让96%。

但该股在过去一个月累计涨1.7倍，三个月累计涨19倍。（完）

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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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