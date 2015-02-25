力拓CEO称不会被嘉能可收购 股东与监管两项条件均不许可

路透墨尔本2月25日 - 力拓(RIO.AX)(RIO.L)执行长沃尔什(Sam Walsh)表示，该公司将不会被嘉能可收购，因为对于股东来说毫无裨益，监管机构也不会允许。

力拓去年8月回绝了嘉能可的洽购，并在10月时将此事公开。嘉能可方面未排除再次发起收购的可能。

按照英国的规则，4月以后嘉能可就可展开行动。但自去年10月以来，嘉能可股价相对于力拓下滑，令投资者降低了该公司近期再度出手的预期。

沃尔什周日在位于伦敦的英国皇家事务研究所(Royal Institute for International Affairs)表示，尽管“媒体在纷纷议论此事”，但投资者并不认为交易会产生。

“现在，部分原因是价值方面的。部分原因就像你说的，反垄断和税务部门等就是不会同意。”

嘉能可拒绝回应沃尔什的讲话。该公司宣布竞购后，市值下降近11%至598亿美元，同时力拓市值攀升近6%，至912亿美元。

沃尔什此前曾表示，嘉能可和力拓合并不可行，因为存在文化冲突。嘉能可是交易公司，业务周期短，而力拓是矿商，专注于开发成本低、生命周期长的矿场。

投资者称，达成交易的主要障碍是嘉能可出价的溢价是否足够大。嘉能可8.4%的股份由执行长格拉森博格持有。

“鉴于格拉森博格的名声，以及个人持有大量股份的情况，且不谈市场对力拓估值正确与否，嘉能可的出价不会较其市值高很多。”

“但我认为，鉴于嘉能可到目前的成就，低估这个公司是愚蠢的，”他称。(完)

(编译 洪曦/王丽鑫；审校 王洋)

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