证交所启动并购重组私募债试点 利率不得超贷款利率4倍

路透上海11月6日 - 中国债券市场又添新成员。上海和深圳证券交易所周三公告称，经证监会批准，启动并购重组私募债券试点工作，将采取非公开发行方式，发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的4倍。

刊登在沪深证交所网站的试点有关事项通知称，并购重组私募债券是指在中国境内注册的公司制法人为开展并购重组活动，在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。发行人暂不包括在沪深证券交易所上市的公司。

该债将总体沿用交易所市场私募债券的制度框架，针对并购重组的特点进行适应性调整，经交易所备案后面向合格机构投资者发行和转让，募集资金主要用于支持并购重组活动，包括但不限于支付并购重组款项、偿还并购重组贷款等。

投资者方面，每期并购重组私募债券的投资者不得超过200人，银行、证券公司、基金管理公司、信托、保险、金融机构理财产品及合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等均可参与。

上证所有关负责人并表示，未来将进一步完善市场基础设施，积极探索私募债券品种创新，强化投资者保护机制，进一步推动交易所债市稳步发展。

中国证券业协会周三亦发布了并购重组私募债券试点办法，并在机构间私募产品报价与服务系统运行。这是继证券公司短期债之后，在该系统上线的又一重要产品类型。(完)

浏览具体详情，请点击沪深交易所网址 www.sse.com.cn/

www.szse.cn/main/

(发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)

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