中国复星国际或安邦保险最有望赢得Novo Banco收购战--FT

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透6月1日 - 金融时报(FT)报导称，葡萄牙银行业者Novo Banco料将落入中国企业之手，因为安邦保险或复星国际(0656.HK)最有希望达成价值逾40亿欧元(44亿美元)的协议，将该行纳入囊中。
葡萄牙央行上周表示，已收到五份针对Novo Banco的非约束性出价，现在正在等待有约束力的报价，出价截止日期为6月30日。
报导引述几名熟悉情况消息人士称，西班牙桑坦德银行(SAN.MC)和美国基金公司Apollo Global Management(APO.N)与Cerberus也有过出价，但眼下的问题似乎在于哪家中国公司会提出更高价码。
安邦保险和复星国际的代表拒绝置评。路透暂时未能联系到Novo Banco发表评论。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。