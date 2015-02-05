融创中国以逾45亿港元收购佳兆业49.25%股权--资料

路透香港2月5日 - 香港联交所周四资料显示，中国房地产商--融创中国(1918.HK)已于上月底购入陷于违约危机的佳兆业(1638.HK)49.25%股权，涉资逾45.5亿港元。

联交所权益资料披露显示，融创中国是于1月30日在场外按平均每股1.8港元购入逾25.29亿股佳兆业股份，股份购买价较佳兆业停牌前即去年12月24日最后报价1.59港元溢价13.2%。

融创收购的股份数目，与佳兆业大股东兼创办人郭英成家族所持有的相同。但郭英成等在权益披露资料上仍持有该批股份，而对上一次披露日期为去年12月2日。

融创股份于1月30日暂停买卖，内地财新网当时报导，融创将接手郭英成家族所持有的佳兆业所有股份，并已于近日签署相关协议。其后融创宣布拟斥资约23.75亿元人民币，收购佳兆业旗下四个位于上海的住宅及办公楼发展项目股权和股东贷款，未有公布收购佳兆业股份事宜，而其股份亦继续停牌。

佳兆业去年12月初先后传出其在深圳的多个发展项目遭当局锁定或限制。而自郭英成家族减持股权予主要股东生命人寿后，郭英成辞任公司主席，其后多名公司高管相继辞任。

上月初佳兆业未能如期支付2,600万美元的债券应付利息，假如公司未能在2月9日（下周一）的宽限期前偿付，其将成为首家离岸债违约的中国房地产商。 （完）

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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