中国安邦保险竞购日本Simplex 金额或高于10亿美元--消息

路透东京/北京8月7日 - 四名知情人士指出，中国安邦保险集团正在竞购日本房地产资产管理公司Simplex Investment Advisors。这项收购案可能超过10亿美元。

若收购成功，Simplex将成为安邦跨足日本房地产的第一项战利品。在日本首相安倍晋三的经济刺激政策下，日本房地产市场持续发烧。

Simplex是由老东家美国地产投资基金Aetos Capital Real Estate安排出售计划。

安邦还面临好几家竞购对手，据知情人士之前向路透表示，其中包括美国投资基金Fortress Investment Group (FIG.N)、黑石集团(BX.N)及Elliot Management。

“有好几个竞争者，”一名接近安邦的消息人士称。“结果很难说。”

安邦及Simplex的主管均拒绝评论。

消息人士指出，日本地产业者Hulic(3003.T)及Kenedix(4321.T)也都进入第二轮竞价名单，第二轮出价预料在本月底前结束。

安邦为未上市公司，总资产价值超过8,000亿元人民币，过去一年崛起成为收购海外资产最积极的中国金融机构之一。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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