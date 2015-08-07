中国安邦保险竞购日本Simplex 金额或高于10亿美元--消息

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透东京/北京8月7日 - 四名知情人士指出，中国安邦保险集团正在竞购日本房地产资产管理公司Simplex Investment Advisors。这项收购案可能超过10亿美元。
若收购成功，Simplex将成为安邦跨足日本房地产的第一项战利品。在日本首相安倍晋三的经济刺激政策下，日本房地产市场持续发烧。
Simplex是由老东家美国地产投资基金Aetos Capital Real Estate安排出售计划。
安邦还面临好几家竞购对手，据知情人士之前向路透表示，其中包括美国投资基金Fortress Investment Group (FIG.N)、黑石集团(BX.N)及Elliot Management。
“有好几个竞争者，”一名接近安邦的消息人士称。“结果很难说。”
安邦及Simplex的主管均拒绝评论。
消息人士指出，日本地产业者Hulic(3003.T)及Kenedix(4321.T)也都进入第二轮竞价名单，第二轮出价预料在本月底前结束。
安邦为未上市公司，总资产价值超过8,000亿元人民币，过去一年崛起成为收购海外资产最积极的中国金融机构之一。(完)
(编译 蔡美珍；审校 李春喜)
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