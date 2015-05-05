中信资本收购日本服饰公司MARK STYLER 将拓展中国市场

路透香港5月5日 - 中国中信资本控股有限公司周二称，完成对日本服饰公司MARK STYLER的收购，后者将拓展中国及亚洲市场。

MARK STYLER专注于女装设计、生产及零售，旗下品牌包括MERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA以及Ungrid，在日本各地的大型购物广场设有超过170家直营商铺，同时还运营时尚电商平台RUNWAY Channel。

中信资本表示，该公司着眼于中国内地消费增长，中产阶级不断壮大以及访日游客迅速增长带来的商机，并将继续加大在消费品以及服务行业的投资。

“MARK STYLER认为进军中国市场不仅为其业务增长动力，同时也进一步推动了其在日本当地的业务。”中信资本并称。

MARK STYLER总部位于东京涩谷，于2005年创立，注册资金1亿日圆，截至2014年3月的员工人数1,761名。

成立于2002年的中信资本主攻另类投资的投资管理和顾问，管理资金超过46亿美元，股东包括中信股份(0267.HK)、腾讯控股(0700.HK)、中国投资有限责任公司和卡塔尔投资控股。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。