中信资本收购日本服饰公司MARK STYLER 将拓展中国市场

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港5月5日 - 中国中信资本控股有限公司周二称，完成对日本服饰公司MARK STYLER的收购，后者将拓展中国及亚洲市场。
MARK STYLER专注于女装设计、生产及零售，旗下品牌包括MERCURYDUO、EMODA、dazzlin、MURUA以及Ungrid，在日本各地的大型购物广场设有超过170家直营商铺，同时还运营时尚电商平台RUNWAY Channel。
中信资本表示，该公司着眼于中国内地消费增长，中产阶级不断壮大以及访日游客迅速增长带来的商机，并将继续加大在消费品以及服务行业的投资。
“MARK STYLER认为进军中国市场不仅为其业务增长动力，同时也进一步推动了其在日本当地的业务。”中信资本并称。
MARK STYLER总部位于东京涩谷，于2005年创立，注册资金1亿日圆，截至2014年3月的员工人数1,761名。
成立于2002年的中信资本主攻另类投资的投资管理和顾问，管理资金超过46亿美元，股东包括中信股份(0267.HK)、腾讯控股(0700.HK)、中国投资有限责任公司和卡塔尔投资控股。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。