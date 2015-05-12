蒂森克虏伯同意收购一中国钢板企业股权 扩大在华投资

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福5月12日 - 德国钢铁生产企业蒂森克虏伯(TKAG.DE)表示，已经同意收购一家中国钢板企业的股权，藉以强化公司在中国西南部汽车制造商间的地位。
蒂森克虏伯周二表示，正在收购鞍钢集团旗下一事业的12.5%直接股权及37.5%间接股权；鞍钢集团正在重庆兴建一热浸镀锌板厂。
蒂森克虏伯与鞍钢(000898.SZ)已经拥有一家合资公司--鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司(Tagal)，隶属于蒂森克虏伯的Steel Europe部门的一部分。
蒂森克虏伯在一份声明稿中指出，“这项协议将让蒂森克虏伯进一步强化其在迅速成长的中国汽车业中的供应商地位，特别是对于高阶市场而言。”
该公司并未提供交易的财务细节。
蒂森克虏伯表示，中国业务平均成长率约9%，9月止的2013/14财年中国营收达到25亿欧元(28亿美元)。
上一个财年中，蒂森克虏伯资本支出为12.6亿欧元，其中有42%用于Steel Europe部门。
蒂森克虏伯此前公布第二季度财报优于预估，并调高全年获利预估。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。