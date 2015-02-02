英特尔收购原为英飞凌旗下的“物联网”芯片企业Lantiq

巴克莱将以逾9700万美元和解其多收客户费用的指控
路透华盛顿5月10日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，巴克莱(Barclays) 将支付逾9,700万美元，和解其向资产管理业务客户多收费高达数千万美元的指控。
路透法兰克福2月2日 - 英特尔(Intel)和德国网络芯片制造商Lantiq周一称，英特尔同意收购Lantiq，以扩张互联网链接设备芯片的系列，交易金额未公布。
Lantiq原为英飞凌(Infineon Technologies) (IFXGn.DE)旗下部门，2009年被私募股权Golden Gate Capital以2.5亿欧元(2.8亿美元)收购。通过Golden Gate向Lantiq投资的企业包括德国电讯(Deutsche Telekom) (DTEGn.DE)。
目前所谓的物联网或M2M，是英特尔、高通(QCOM.O)和其它技术企业正在竞争的新领域。(完)
(编译 王丽鑫；审校 王洋)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿5月10日 - 美国证券交易委员会(SEC)周三称，巴克莱(Barclays) 将支付逾9,700万美元，和解其向资产管理业务客户多收费高达数千万美元的指控。
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据 显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注 全球经济持续好转。 数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投 入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周 流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。 美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的 高价让美国投资者望而却步。 “部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的 机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本 股市是他所认为全球机会最大的市场之一。 他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。 “几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”L