清华紫光收购美光料将面临层层障碍

2015年7月14日，德国法兰克福，在一场工业展会上展示的美光记忆体芯片。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透华盛顿/旧金山7月14日 - 中国政府支持的企业打算收购美国记忆体芯片大厂美光(MU.O)的计划面临重重阻碍，包括对收购价格的质疑、国会的担忧、激进的监管机构等等，当中任一环节都可能让此并购案胎死腹中。

分析师多认为，清华紫光提出230亿美元的收购价过低。美国国会中批评中国的人士则担心此收购案对国防安全的影响。此外，任何一件并购案都将面临监管机构的详细检视，并有可能以潜在国家安全疑虑为由否决交易。

“如果人们认定美光的产品已经不再具有重要性，则交易将获得批准，”智库Strategic and International Studies的Jim Lewis表示，“但我认为清华紫光得要度过重重难关，将不是件易事。”

清华紫光一直是中国努力拓展半导体产业的先锋，多位消息人士称清华紫光正在准备美光的收购要约，但尚未正式提出。

过去两年，清华紫光收购了国内移动芯片生产商展讯和锐迪科。去年，英特尔(INTC.O)向清华紫光投资了15亿美元。

收购美光将使中国得以涉足其动态随机存取记忆体(DRAM)和NAND记忆芯片业务。这些芯片用于个人电脑，也可用于在智能手机和移动设备上存储音乐、照片和其他数据。

但分析师表示，230亿美元的收购价远远低估了美光工厂、员工和知识产权的价值。由于个人电脑需求放缓，美光的股价最近受到了打击。

“我们认为这一收购价只是媒体说说而已，他们不会好意思将这一报价提交给美光的董事会，”Stifel的分析师Kevin Cassidy说。

摩根大通的分析师表示，每股27-29美元的收购价要更现实一些，但Needham的分析师称，美光可能不会同意以低于每股35美元的价格出售，这表明交易金额大约会在380亿美元左右。

全球记忆芯片市场：link.reuters.com/zep25w

中国在美国的前10大收购交易：link.reuters.com/tap25w

中国在美国的并购交易情况：link.reuters.com/vap25w

**敏感行业、敏感技术**

考虑到现代武器严重依赖电脑芯片，美光出售给清华紫光的潜在交易引发了美国议员的担忧。而目前中美两国因黑客袭击问题相互指责的情况也令人担忧。

“这是个敏感行业，也是敏感技术，不会轻易通过国会那一关，”一位未获授权公开表态的参议院助手表示。

对于该交易能否获得批准，分析师们也看法不一。(完)

(编译 张明钧/汪红英；审校 李春喜/王颖)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。