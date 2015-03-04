阿里巴巴以24亿元入股光线传媒

独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。
路透上海3月4日 - 电视节目制作商北京光线传媒(300251.SZ)周三在一份监管文件中表示，电商巨头阿里巴巴集团(BABA.N)已向其投资24亿元人民币。
在此之前，阿里巴巴去年向娱乐业投资了逾31亿美元，大举进军电影和娱乐内容领域。
光线传媒在给深交所的文件中称，在其非公开出售的28亿元股份中，上海光线投资控股有限公司认购了4亿元，杭州阿里创业投资有限公司认购24亿元。
光线传媒称，本次非公开发行在3月2日进行询价簿记，配售价格确定为每股24.22元。
阿里巴巴的一位发言人回应媒体询问称，一切以监管文件为准，并拒绝透露进一步的细节。
路透未能联系到上海光线投资控股就此置评。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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