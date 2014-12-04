中国南北车合并方案初稿确定 力争明年上半年完成--报载

中国证券报周四引述公司相关人士消息称，中国北车和中国南车的合并方案初稿已完成，初步决定由中国南车增发收购中国北车资产，中国北车将退市处理。目前各项工作正在紧锣密鼓推进中，力争明年上半年之内完成合并事宜。尽管形式上为“南车并北车”，但实质上是“对等合并”，在合并操作中将产生一个新的公司名称和新的股票代码。路透