独家：庞巴迪拒绝中资企业提出的收购其铁路业务要约

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月9日（记者 林洸耀/Matthew Miller） - 路透看到的文件显示，加拿大庞巴迪(BBDb.TO)拒绝了北京市基础设施投资有限公司（简称京投,BII）提出的收购其铁路业务的要约。
京投是国有企业，运营着北京18条地铁线路。路透看到的日期为8月14日的信函显示，京投提出收购庞巴迪运输60-100%股权。
庞巴迪今年晚些时候将拿出运输业务的少量股权上市，寻求筹集资金。京投等中国企业对庞巴迪感兴趣，因为中国政府鼓励他们获得领先的外国技术，提升他们的业务和全球业务。
但是卖出大部分股权将会让庞巴迪面临来自魁北克省的政治压力。如果被外国买家收购，该公司为魁北克省贡献的高收入工作岗位可能消失，而目前正值加拿大经济陷入衰退。
路透看到的该信函是京投董事长田振清写给庞巴迪执行董事长Pierre Beaudoin的，还未向市场公开。京投计算庞巴迪运输的资产减去负债后的企业价值为70-80亿美元。
但信函抄送的庞巴迪负责并购的副总裁Louis Veronneau在一周后给田振清写信拒绝了这个没有约束力的要约。
“目前我们不考虑出售大部分股权，”Veronneau在8月21日回信称。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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