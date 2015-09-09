《独家新闻》庞巴迪拒绝中资企业提出的收购其铁路业务要约

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Benjamin Kang Lim/Matthew Miller

路透北京9月9日 - 路透看到的文件显示，加拿大庞巴迪 拒绝了北京市基础设施投资有限公司（简称京投,BII）提出的收购其铁路业务的要约。

京投是国有企业，运营着北京18条地铁线路。路透看到的日期为8月14日的信函显示，京投提出收购庞巴迪运输60-100%股权。

庞巴迪今年晚些时候将拿出运输业务的少量股权上市，寻求筹集资金。京投等中国企业对庞巴迪感兴趣，因为中国政府鼓励他们获得领先的外国技术，提升他们的业务和全球业务。

但是卖出大部分股权将会让庞巴迪面临来自魁北克省的政治压力。如果被外国买家收购，该公司为魁北克省贡献的高收入工作岗位可能消失，而目前正值加拿大经济陷入衰退。

路透看到的该信函是京投董事长田振清写给庞巴迪执行董事长Pierre Beaudoin的，还未向市场公开。京投计算庞巴迪运输的资产减去负债后的企业价值为70-80亿美元。

但信函抄送的庞巴迪负责并购的副总裁Louis Veronneau在一周后给田振清写信拒绝了这个没有约束力的要约。

“目前我们不考虑出售大部分股权，”Veronneau在8月21日回信称。（完）