明年全球大型并购料减少 较小型交易或将成为主角

图为一枚欧元硬币和美元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透纽约/伦敦12月21日 - 在大型交易带动下，今年并购交易创纪录，交易撮合者为此欢呼雀跃，同时把明年推动行业整合的希望寄托在较小型交易数量增加上。

根据汤森路透的初步数据，虽然全球已宣布的交易数量较2014年减少2.1%至39,687宗，但交易额大增40.8%至创纪录的4.6万亿美元，得益于大型企业寻求将目标对手纳入麾下。

投行人士和律师称，大多数显眼的大型交易机会都已被发掘；但明年的交易数量可能增加，因为新合并的企业会出售非核心资产，同时较小型的企业会考虑进行合并以保持竞争力。

“虽然2016年以美元计算的绝对交易额很可能下降，但我们预计交易数量将较上年增加，因为市场扩大，而且我们料将看到更多中等规模的交易，”巴克莱旗下全球并购主管Gary Posternack称。

“考虑到经济增长仍然滞后，投资者一直倾向于具有战略意义且能创造价值的交易。而对于价格，并购的战略意义更加重要，”高盛旗下全球并购联席主管Gilberto Pozzi称。

**收购价在上升**

以未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)倍数来看交易估值，2015年全球并购中值为EBITDA的10.6倍，为2007年以来的最高倍数。

加上创纪录的交易额，这令人担心，并购周期是否已接近高峰。

但美国银行(BAC.N)的欧洲、中东和非洲并购负责人Luigi Rizzo说：“这并不是并购泡沫，今年创纪录的交易额受到资金成本较低及美元走强支撑。”

瑞士信贷CSGN.VX全球并购联席负责人Robin Rankin说：“并购交易额相对于国内生产总值(GDP)的比重刚刚接近平均水平；我们还未到鼎盛时期。并购周期平均持续时间为四至五年，我们现在才接近第三年。”

但如果经济和政治环境恶化，则2016年并购市场可能会放缓。例如，交易掮客一直在揣测，利率大幅上升是否会令并购交易降温。

律师事务所Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom的交易业务全球负责人Eileen Nugent说：“我认为并购交易情况不会仅仅因为利率而出现很大不同，但融资市场和全球政治局势的不确定性或许比其他任何因素都更值得关注。”

“不过，强劲并购市场所需的所有传统因素依然存在，市场信心也很足。”(完)