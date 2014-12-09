美国默克拟斥资近百亿美元收购Cubist 对抗超级病菌

路透12月8日 - 美国制药大厂默克(MRK.N)表示，将出资84亿美元并接手11亿美元债务，收购Cubist Pharmaceuticals Inc CBST.O。默克将通过该笔交易进入对抗超级病菌的药物市场。

这笔交易也表明，在数十年来投资较少之后，大型药厂正在把注意力重新转向抗生素。

世界卫生组织(WTO)曾在4月表示，超级病菌威胁现代医学，警告人类正在进入“后抗生素时代”，普通的感染再度成为致命因素。

这笔交易可使默克获得Cubist的抗生素药物Cubicin。默克周一表示，在明年第一季完成交易后，预计这笔交易将在2015年给公司增加逾10亿美元营收，但在2016年前对非公认会计原则(GAAP)每股获利的影响将是中性的。

默克将以每股102美元的价格收购Cubist，较后者上周五收盘价74.36美元溢价37%。Cubist总部位于马萨诸塞州列克星敦市。

默克还需承担11亿美元债务。

默克曾表示，公司业务重心是医院内的重症护理，而这里正是细菌性肺炎等超级细菌感染的温床。

过去很多制药商都缩减了这方面的投资，因为抗生素一般价格偏低，又只用于短期治疗，产生的回报太少。这就需要业者重新考量抗生素市场的模式。

但最近抗生素市场出现复兴迹象。罗氏ROG.VX、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)和赛诺菲安万特(SASY.PA)纷纷投资研发对抗超级病菌的新疗法。

Cubist股价收高35.28%报100.60美元。默克股价收升0.63%至61.88美元。

纽约时报上周五援引知情人士的消息，率先报导了此项交易。

收购Cubist是默克今年的第二项重大交易。该公司曾于6月以38.5亿美元收购了Idenix Pharmaceuticals，以提升其丙型肝炎药物组合。(完)

(编译 张涛/王颖；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。