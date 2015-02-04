（更正）《路透早报》--2月4日

(更正：因英文有误，倒数第一段应为“2013年5月来最大”，而非2013年7月)

[今日看点]

经济数据：

--汇丰中国1月服务业采购经理人指数(PMI)(0145GMT)

--汇丰香港1月PMI(0230GMT)

--日本12月加班工资(0130GMT)

--意大利1月Markit/ADACI服务业PMI(0845GMT)

--法国1月Markit服务业和综合PMI(0850GMT)

--德国1月Markit服务业和综合PMI终值(0855GMT)

--欧元区1月Markit服务业和综合PMI终值(0900GMT)

--英国1月Markit/CIPS服务业PMI(0930GMT)

--欧元区12月零售销售(1000GMT)

--美国1月ADP民间就业岗位(1315GMT)

--美国1月Markit综合和服务业PMI终值(1445GMT)

--美国1月供应管理协会(ISM)非制造业PMI(1500GMT)

--加拿大1月Ivey采购经理人指数(PMI)(1500GMT)

重大经济事件及官员讲话：

--英国央行召开货币政策委员会会议(至2月5日)。

--日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话。

--欧洲央行管理委员会会议，没有公布利率决定的计划。

--新西兰央行总裁惠勒在一项企业会议中发表演说(0000GMT)。

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说(1745GMT)。

美国重要企业业绩：通用汽车、默克、摩托罗拉解决方案、美国保德信金融集团、惠而浦、百胜集团等。

以下为2月3日下午5:00至2月4日早上7:00重大新闻与市场摘要

[重大数据或新闻]

--希腊提出债务置换方案，但欧元区反应冷淡

希腊计划把政府债务转换成利息支付与经济成长挂钩的债券，周二欧元区官员对此方案持怀疑看法。目前希腊总理齐普拉斯正寻求欧洲对其债务方案的支持。尚不清楚希腊方面的设想是否需要放弃关于官方债务减计的要求。瓦鲁法基斯表示，希腊坚持债务削减要求，但一名消息人士表示，债务“减计”要求已经不再提了。但不管是哪种情况，协商对希腊金融援助的欧元区官员都对债务置换方案不以为然。欧元区官员表示，没有意愿重组欧元区持有的希腊债券。

--美国工厂订单连降五个月，未完成订单10个月来首次减少

美国12月工厂新订单较上月减少3.4%，连续第五个月下降。但衡量企业信心和支出计划的指标--扣除飞机的非国防资本财订单上修为回落0.1%，上月公布的初值为下降0.6%，巩固了未来数月企业支出将反弹的观点。扣除波动性较大的运输行业，12月工厂订单下降2.3%，为2013年3月以来最大月度跌幅。工厂未完成订单减少0.8%，为10个月来首次下降，反映工厂活动疲弱。数据公布后，美国金融市场没什么变化。

此外，美国三大汽车制造商通用汽车、福特汽车和菲亚特克莱斯勒1月在美国的汽车销量超过分析师预期，因汽油价格下跌，且信贷条件宽松，刺激多功能车和大型皮卡的销售。

--如果通胀回升缓慢，美联储应该重启购债--明尼亚波利斯联储总裁

美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，在油价下跌造成的下行压力消退之后，如果通胀仍不开始向2%的目标回升，那么联储应考虑重启购债；而且美联储应首先承诺维持低利率，直到确信通胀将在1-2年内回升至2%，以及基于市场的通胀预期指数已回到正常水准。他并指出，公债收益率处于低位显示市场对美联储将达成通胀目标的信心不足。但路易斯联储总裁布拉德则指出，油价暴跌扭曲了基于市场的通胀预期指标；美联储需要先“破冰”升息，之后再缓慢地、逐步地行动。布拉德还表示，美联储应在下次政策声明中弃用“耐心”措辞，这样在升息时间问题上更具灵活性。

--中国六省市获准进行地方国库现金定存招标，盘活存量创新之举

在中国国务院要求盘活存量解决融资贵的顶层设计思路指导下，中国财政部再出创新举措：批准上海、北京、深圳、广东、黑龙江和湖北六省市进行地方国库现金的招标试点。两位消息人士周二称，中国财政部今年批准了这六个省市地方政府进行地方国库现金定存招标试点。路透已联系财政部，但尚未获得财政部回应。消息人士并透露，该招标是筛选可参加的银行，并非是利率招标。市场人士指出，在盘活财政存量资金的思路下，地方政府财政部门加入到国库现金招标的队伍中，将为流动性释放打开想象空间。

--美股业绩：

* 联合包裹(优比速，UPS)第四季净利稍稍下滑，假日季表现不佳

* 迪士尼营收及获利优于预期，主题乐园及电影周边产品红火

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二劲升逾1%，油价延续近期强劲反弹走势，带动能源股领涨，而1月汽车销售高于预期也为升势助力。

道琼工业指数大涨305.36点，或1.76%，至17,666.40点；标准普尔500指数收高29.18点，或1.44%，至2,050.03点；Nasdaq指数升51.05点，或1.09%，至4,727.74点。

--欧股收盘接近七年高位，希腊银行股激升，希腊新政府要求减计债务的立场有所软化。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.8%，报1,478.80点，略低于1月底触及的七年高位1,490.02点。德国DAX指数收高0.58%，收报10,890.95点，盘中创下纪录新高。英国富时100指数升1.32%，收报6,871.80点；法国CAC 40指数升1.09%，收报4,677.90点。

汇市:

--美元兑主要货币创2013年10月以来表现最差一天，因最近美国经济数据疲弱且围绕希腊债务问题的担忧减弱。风险偏好受到提振，帮助澳元收回失地。欧元兑美元触及近两周高点1.15340美元。一系列疲弱的美国数据削弱了市场对于美联储将于6月前升息的信心，从而损及美元，并促使许多欧元空头回补。

澳元兑美元最新报价大致持平，此前曾触及接近六年低位0.7627美元。新西兰元从接近四年低点反弹，最新上涨1.15%，报0.7384美元。欧元上涨1.28%，报1.14850美元；美元兑瑞郎下跌0.29%，报0.92470瑞郎；美元兑日圆则是小跌至117.485日圆。

债市:

--美国公债收益率跳升，价格走低，因寄望希腊可能与国际金主达成新的债务协议，以及油价进一步反弹削弱了高评级公债的避险吸引力。

指标10年期公债收益率升至1.781%，较周一上扬近11个基点，有望录得2013年11月以来最大单日涨幅。30年期公债收益率升至2.370%，日内上扬逾11个基点，有望录得2013年7月以来最大单日涨幅。

--希腊公债收益率(殖利率)大跌且股市急升， 因希腊新政府对于债务减记的立场似有所软化，提出债务换置的提议。希腊短期公债收益率急跌。三年期公债收益率大跌超过300个基点，至16.77%，五年期公债收益率下降240个基点，报13.16%.

希腊10年期公债收益率下跌超过160个基点，至9.77%，料将录得2012 年以来最大单日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率的跌幅在5-10个基点之间。

油市:

--油价再度跳升，因美元大跌带动多数商品市场走强。尽管迹象显示美国上周原油库存再度增加，但投资人愈发认为，油价连跌七个月后已经触底。

指标布兰特原油期货结算价涨3.16美元，或近6%，报每桶57.91美元，盘中高见59美元，为12月底来首见。美国原油期货急升3.48美元，或7%，收报每桶53.05美元，盘中最高升至54.24美元。

金属市场:

--金价下挫逾1%，因希腊政府放弃减计其外债的要求带动风险意愿上升，提振股市上扬。

1932 GMT，现货金下跌0.9%，报每盎司1,263.80美元，稍早触及低位1,255.21美元，下跌1.5%。美国4月期金结算价跌1.3%，报每盎司1,260.30美元。

--期铜录得2013年7月来最大单日升幅，进一步远离上周触及的五年半低位，因油价反弹，且市场认为坏消息目前已被消化。投机者回补空头，增加期铜的上行动能，且带动其他金属上涨；期铝触及六周高位，期锌和期镍触及逾三周来最高。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨3.3%，收报每吨5,680美元，此为逾一周高位，且录得2013年5月来最大单日百分比涨幅。(完)

(整理 李爽 审校 张涛)

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