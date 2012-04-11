微软进军平板电脑 难敌苹果及谷歌--Gartner

* Gartner预估2012年平板电脑销量将成长98%至1.19亿台

* 苹果市占率料达61%,Android平板市占率则为32%--Gartner

* 微软2012年市占率料为4%,2016年为11.8%

路透4月10日电---市场调研机构Gartner周二表示,微软(MSFT.O)进军平板电脑产业只能取得有限的成功,将远远落後于苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O).

"尽管个人电脑(PC)供应商及手机制造商希望分食市场大饼,投入媒体平板电脑市场,但至今除了苹果因iPad大获成功以外,其他厂商的成就均相当有限."Gartner分析师Carolina Milanesi在一份声明稿中指出.

Gartner表示,预期微软2012年将以新推出的Windows 8平台拿下4%的平板电脑市场,而苹果将拿下61%的市占率,运行谷歌Android系统的平板电脑市占率则为32%.

这家研究机构表示,预期微软市占率将逐步上升,受企业采购所推助,但是由於缺乏对消费者的吸引力,2016年时市占率仅会升至11.8%.

"许多供应商将会等待Windows 8的推出,且将会试图以双系统平台的模式切入市场,期望微软的品牌能够协助他们同时打入商用及消费市场."Milanesi表示.

除了传统的PC制造商之外,全球手机销量最大的诺基亚NOK1V.HE也料将於今年稍晚推出搭载Windows 8的首款平板电脑.

Gartner表示,预期今年平版市场将扩张约一倍,整体销量达1.19亿台.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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