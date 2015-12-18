玛莎百货首次在北京开店

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透伦敦12月17日 - 英国玛莎百货(MKS.L)周五在北京开设第一家店，这是该公司专注于大城市的旗舰店同时进行网上扩张策略的一部分。
玛莎百货周四称，新店位于北京世贸天阶，面积达1,500平方米，销售女装、男装、内衣和童装以及1,200种食品和饮料。
玛莎百货表示，该店将借助其天猫和京东网店，来加强其产品在北京的受青睐度。
玛莎百货3月宣布关闭上海周边二线城市的五家店，9月暗示扩张速度进一步放缓。
玛莎百货在上海地区约有10家店，在香港约有20家店。该公司在全球拥有超过500家店。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。