玛莎百货首次在北京开店

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月17日 - 英国玛莎百货 周五在北京开设第一家店，这是该公司专注于大城市的旗舰店同时进行网上扩张策略的一部分。

玛莎百货周四称，新店位于北京世贸天阶，面积达1,500平方米，销售女装、男装、内衣和童装以及1,200种食品和饮料。

玛莎百货表示，该店将借助其天猫和京东网店，来加强其产品在北京的受青睐度。

玛莎百货3月宣布关闭上海周边二线城市的五家店，9月暗示扩张速度进一步放缓。

玛莎百货在上海地区约有10家店，在香港约有20家店。该公司在全球拥有超过500家店。（完）