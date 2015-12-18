玛莎百货首次在北京开店

新闻稿：中国2016年民间固定资产投资同比增长3.2%--国家统计局
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月17日 - 英国玛莎百货 周五在北京开设第一家店，这是该公司专注于大城市的旗舰店同时进行网上扩张策略的一部分。
玛莎百货周四称，新店位于北京世贸天阶，面积达1,500平方米，销售女装、男装、内衣和童装以及1,200种食品和饮料。
玛莎百货表示，该店将借助其天猫和京东网店，来加强其产品在北京的受青睐度。
玛莎百货3月宣布关闭上海周边二线城市的五家店，9月暗示扩张速度进一步放缓。
玛莎百货在上海地区约有10家店，在香港约有20家店。该公司在全球拥有超过500家店。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
2016年，民间固定资产投资365219亿元，比上年名义增长3.2%(扣除价格因素实际增长3.8%)，增速比1-11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为61.2%，比1-11月份降低0.3个百分点，比上年降低3个百分点。
公司发言人称，首款汽车价格可能在30万元人民币左右，料在2019年上市销售。(完) (编译 孙国玉/李爽 审校 高琦/白云)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选