摩根士丹利财富管理国际业务将重点服务高利润客户

路透8月18日 - 知情消息人士称，摩根士丹利(MS.N)美国财富管理部门正在减少外国帐户数量，以专注于带来获利最多的客户。

该消息人士称，财富管理业务将专注于资产不少于50万美元的帐户。规模达不到要求的帐户将转由摩根士丹利电话中心提供服务。一些国家对海外账户的限制较多，这部分客户的维护成本高昂，因此摩根士丹利会关闭这些账户。

消息人士称，目前摩根士丹利考虑将重点重新转到国际业务上，这块业务逐渐成为该行财富管理部门增长最快的部分。

据该部门两位高管发出的一份备忘录，公司正对国际财富管理业务进行“一系列优化”，员工可在内部网站上看到更多细节。

摩根士丹利发言人证实了备忘录内容。

摩根士丹利将聚焦于获利较丰厚国家的客户，主要为拉丁美洲及加勒比海国家。美银美林7月曾宣布类似计画，将打造主要服务加拿大及拉美地区的财务顾问特别团队。而其他获得摩根士丹利更多关注的可能包括中国及台湾等亚洲部份国家和地区。

摩根士丹利在过去两年已退出瑞士、英国、意大利、西班牙、阿联酋及印度的境内财富管理业务。

摩根士丹利财管业务的变动，并不影响香港、新加坡及澳洲当地的业务运作。(完)

(编译 王丽鑫/龚芳; 审校 郑茵/王兴亚)

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