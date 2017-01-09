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中国财经 | 2017年 1月 9日 星期一 09:53 BJT

摩根士丹利拟将在中国证券合资公司持股比提高至49%--消息

路透香港1月9日 - 直接了解情况的消息人士周一称，摩根士丹利(MS.N)计划将其在中国证券合资公司中的持股比例从目前的约33%提高至49%。

路透稍早报道，瑞银集团(UBSG.S)也正磋商将其在中国证券合资公司中的持股比例从25%提高至49%。

摩根士丹利在香港的一位发言人士对此不予置评。(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

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