摩根士丹利拟将在中国证券合资公司持股比提高至49%--消息

路透香港1月9日 - 直接了解情况的消息人士周一称，摩根士丹利(MS.N)计划将其在中国证券合资公司中的持股比例从目前的约33%提高至49%。

路透稍早报道，瑞银集团(UBSG.S)也正磋商将其在中国证券合资公司中的持股比例从25%提高至49%。

摩根士丹利在香港的一位发言人士对此不予置评。(完)