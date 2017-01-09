摩根士丹利拟将在中国证券合资公司持股比提高至49%--消息

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透香港1月9日 - 直接了解情况的消息人士周一称，摩根士丹利(MS.N)计划将其在中国证券合资公司中的持股比例从目前的约33%提高至49%。
路透稍早报道，瑞银集团(UBSG.S)也正磋商将其在中国证券合资公司中的持股比例从25%提高至49%。
摩根士丹利在香港的一位发言人士对此不予置评。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。