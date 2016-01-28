摩根士丹利总裁称中国状况“良好”

路透都柏林1月27日 - 摩根士丹利总裁Colm Kelleher周三表示，中国状况“良好”，近期围绕中国经济的担忧只是市场走势良好一段时间后卖出的借口而已。

“我认为没什么新消息，新兴市场将不会增长，我们都知道。发达市场正在增长，尤其是美国在增长，我们认为中国状况良好，6.9%的增长率还不错，而且我们相信这些数字，”Kelleher说。

Kelleher还重申，如果英国公投赞成退出欧盟，伦敦“无疑将受挫”，但不管怎样伦敦仍将是全球金融中心，而且摩根士丹利“肯定没有编制应急计划”。(完)