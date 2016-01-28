摩根士丹利总裁称中国状况“良好”

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透都柏林1月27日 - 摩根士丹利总裁Colm Kelleher周三表示，中国状况“良好”，近期围绕中国经济的担忧只是市场走势良好一段时间后卖出的借口而已。
“我认为没什么新消息，新兴市场将不会增长，我们都知道。发达市场正在增长，尤其是美国在增长，我们认为中国状况良好，6.9%的增长率还不错，而且我们相信这些数字，”Kelleher说。
Kelleher还重申，如果英国公投赞成退出欧盟，伦敦“无疑将受挫”，但不管怎样伦敦仍将是全球金融中心，而且摩根士丹利“肯定没有编制应急计划”。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)