微软未来一年将在华雇用千名员工--高层主管

路透北京9月6日电---微软(MSFT.O)高层主管周四表示,公司未来一年将在中国雇用1,000名员工.目前,微软在中国已有员工4,500人.

此次扩大人力旨在强化微软的市场地位,微软认为中国市场是未来成长的关键,但当地软件盗版及监管问题仍构成严重阻碍.

微软大中华区首席执行长Ralph Haupter表示,将在研发、销售、市场营销和服务部门增加新员工.

Haupter表示,扩增人力是微软致力於销售和营销工作的一环,旨在把触角伸向地方政府和公共机构等潜在中国客户.

微软亚太研发集团主席张亚勤表示,计划未来一年把中国的研发支出增加15%.该公司目前在中国的年研发支出为5亿美元.

新增人力後,微软在中国的人力规模将接近印度部门.微软企业部门在印度有5,800名员工.

张亚勤表示,微软也在上海建立一大规模云计算中心,员工人数约为600人.(完)

--编译 戴素萍; 审校 石冠兰/高琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。