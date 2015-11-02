摩根士丹利调降欧元/美元预测 因欧洲央行料将扩大宽松

摩根士丹利预测欧洲央行12月会议将调降存款利率10个基点，同时从2016年1月起每月资产购买规模扩大150亿欧元，达到750亿欧元。摩根士丹利亦预期，欧洲央行将延长资产购买计划六个月，至2017年3月。

“我们预测，因为欧洲央行扩大宽松的可能性提高，接近年底及明年初时，欧元将再度遭遇卖压，”摩根士丹利汇率策略分析师Ian Stannard称。

“我们调降欧元/美元汇率预测，将预期的欧元/美元主要跌势挪前至年底及明年第一季。我们现在预测欧元/美元2015年年底将在1.06美元，2016年年中将在1.02，但2016年年底仍料在1.00。”(完)