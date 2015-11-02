摩根士丹利调降欧元/美元预测 因欧洲央行料将扩大宽松

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦11月2日 - 摩根士丹利周一调降欧元/美元汇率预测，称因欧洲央行年底前料进一步推出宽松货币措施。
摩根士丹利预测欧洲央行12月会议将调降存款利率10个基点，同时从2016年1月起每月资产购买规模扩大150亿欧元，达到750亿欧元。摩根士丹利亦预期，欧洲央行将延长资产购买计划六个月，至2017年3月。
摩根士丹利预测到明年第一季季末时，欧元/美元将在1.03美元，先前预测为1.11。
“我们预测，因为欧洲央行扩大宽松的可能性提高，接近年底及明年初时，欧元将再度遭遇卖压，”摩根士丹利汇率策略分析师Ian Stannard称。
“我们调降欧元/美元汇率预测，将预期的欧元/美元主要跌势挪前至年底及明年第一季。我们现在预测欧元/美元2015年年底将在1.06美元，2016年年中将在1.02，但2016年年底仍料在1.00。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。