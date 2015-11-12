独家：摩根士丹利计划明年提供储蓄账户和存单 以增加利润

路透纽约11月12日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)高管向路透表示，计划明年提供储蓄账户和存单业务，期望借此从财富管理客户那里赚取更多利润。该行的债券承销一向比零售银行业务更为知名。

摩根士丹利提供支票账户和信用卡已经有一些年头了，但现在开始推出更多的消费金融产品。如果客户选择使用这些产品，经纪人将获得奖金。

该行的目标是把客户的资产从摩根大通(JPM.N)或美国银行(BAC.N)等竞争对手那里拉过来。摩根士丹利现在拥有逾350万个财富管理客户，其中仅有1%积极使用该行的零售金融产品。

“你不用非得与两三家金融机构打交道，”摩根士丹利旗下U.S Banks的总裁Eric Heaton称，“只要找我们就行。”

摩根士丹利并未计划建立零售银行分支，而是将依靠16,000名经纪人销售新产品。

这些举措可能会使该行看来更像一家传统银行，金融危机后监管部门一直鼓励投行这么做。高盛(GS.N)也在8月采取类似行动，同意收购通用金融银行(GE Capital Bank)的美国在线存款业务。(完)