独家：摩根士丹利申请建设天然气出口厂 回归大宗商品业务

路透纽约8月29日 - 摩根士丹利(MS.N)已经悄然提交计划，要建造和运营美国首批压缩天然气出口设施的其中之一。这是该公司重返实货大宗商品市场的第一个迹象，尽管他们将实货原油业务出售。

该公司5月向美国能源部化石能源办公室提交了一份23页的申请，概述了在德州Freeport港附近建设、拥有并运营天然气压缩和集装箱装运设施的计划。该设施计划每年出口600亿立方米压缩天然气(CNG)。

虽然项目规模小于大型的液化天然气(LNG)项目，但突显出摩根士丹利利用自身地位的能力。摩根士丹利是可以拥有和运营原材料制造、存储和运营设施的两家华尔街银行之一，另一家是高盛(GS.N)。

这也展现了出口国内廉价天然气的一种灵活、新颖的方式。美国利用压裂技术革命生产的天然气数量创下纪录高位，可以出口到加勒比国家替代石油进行发电。

根据申请文件，摩根士丹利计划将压缩天然气出口到多米尼加、巴拿马、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯和哥斯达黎加，美国与这些国家都有自由贸易协议。摩根士丹利的申请此前未被媒体报导。

摩根士丹利的发言人拒绝对申请文件之外的内容置评。

熟悉该计划的消息人士估计，建设的成本介于3,000-5,000万美元之间，而且对于接收方的投资需求达到最小化。绝大多数支出用于购买数以千计、运输天然气的集装箱。

根据申请文件，自项目获批之后，摩根士丹利将需要12个月完成工厂建设。

申请企业名称为Wentworth Gas Marketing LLC，注册地在特拉华州，该公司在纽约帕切斯也有办公地址，这也是摩根士丹利大宗商品集团Morgan Stanley Capital Group的地址。(完)

(编译 李春喜; 审校 高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。