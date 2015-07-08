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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 07:21 BJT

微软宣布重组手机硬件业务 将裁员7,800人

路透7月8日 - 微软(MSFT.O)周三称将裁员7,800人，主要是在手机硬件业务部门，以削减成本并简化业务。

微软还表示，将提列约76亿美元的与收购诺基亚手机业务相关的减损支出。

微软表示，将提列约7.5-8.5亿美元的重组支出。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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