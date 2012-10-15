微软拟在侵权诉讼中增列谷歌为被告

调查：巴西央行料维持降息步伐不变 尽管雷亚尔升值
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。
路透西雅图10月12日电---微软(MSFT.O)周五称,计划在德国与摩托罗拉移动的诉讼案中,增列谷歌(GOOG.O)为被告,此为两科技巨擘首次就谷歌Android行动作业系统直接对簿公堂.摩托罗拉移动为谷歌旗下子公司.
微软指控谷歌Android系统侵犯其软体专利,但到目前为止仅控告手机制造商要求支付授权金,但未直接控告谷歌.
许多手机硬体制造商已就使用Android系统与微软进行和解,但摩托罗拉则在美国和德国法庭上就一系列专利议题与微软抗争.
在最新的行动中,微软在慕尼黑法庭上表示,在其与摩托罗拉手机地图软体侵犯一项微软专利的诉讼案中,计划增列谷歌为被告.
"在这项诉讼案中,有必要将谷歌列为被告,因为摩托罗拉坚称该公司缺乏谷歌伺服器运作方式的相关资讯,"微软发言人士周五透过电子邮件表示.
谷歌也暗示将为自身辩护.
"我们将专注在创新而非诉讼,但我们会积极就微软的指控提出辩护,"谷歌法律顾问Allen Lo透过电子邮件发布声明称.(完)
--编译 王冠中; 审校 高琦
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