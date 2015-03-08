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国际财经 | 2015年 3月 9日 星期一 07:47 BJT

微软起诉京瓷侵权 要求在美禁售侵权手机

Reuters3月9日 - 路透旧金山3月6日 - 微软(Microsoft) (MSFT.O)周五起诉京瓷 (6971.T)侵犯其专利，指控京瓷Duraforce、Hydro和Brigadier手机侵犯七项微软专利。

据诉讼案，微软请求西雅图的一位联邦法官禁止京瓷在美国销售侵权产品。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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