摩根士丹利将关闭全球基本金属交易业务--消息

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透伦敦12月8日 - 来自美国投行摩根士丹利(MS.N)的消息人士周二告诉路透，该行将关闭全球基本金属交易业务，这是在固定收益和大宗商品部门裁员多达25%的计划的一部分。
该行还可能裁掉贵金属和能源市场领域的一些就业岗位，但计划保留在这些领域的做市业务，因该业务更可能实现所需的利润率和回报。
摩根士丹利发言人拒绝置评。
“过去几天，我们已经着手在固定收益和大宗商品部门裁员，整个公司内基础设施和支持领域也会相应缩减，”路透看到的内部备忘录显示。
“这会导致业务达到适合当前市场的精确和可信的规模，同时维持我们向各种产品领域和地域的客户服务的能力。”
消息人士称，虽然摩根士丹利将停止基本金属做市业务，但仍会向银行和企业客户提供该领域的定制服务。
消息人士并称，摩根士丹利是伦敦金属交易所(LME)的准经纪清算会员，没有计划对此作出改变。
摩根士丹利周二稍早称，第四季将计入与裁员相关的遣散费支出1.5亿美元。
一位知情人士称，这些费用将用于支付在全球裁员1,200人，包括在固定收益和大宗商品部门裁员470人的支出。(完)
(编译 杜明霞；审校 龚芳)
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