摩根士丹利任命Kelleher为总裁 弗莱明离职--备忘录

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透1月6日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)已提拔机构证券部门负责人Colm Kelleher担任总裁，此举促使财富资产管理部门主管弗莱明(Greg Fleming)离开该行。
据路透周三见到的备忘录显示，Kelleher还将接替弗莱明，执掌财富资产管理部门。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在备忘录中说，弗莱明决定离开，以“寻求其他机会”。
另外，该行还任命Shelley O’Connor和Andy Saperstein为财富资产管理部门的新联席主管，二者将直接向Kelleher汇报工作。
弗莱明在2009年加入摩根士丹利，普遍被视为戈尔曼的继任者。在摩根士丹利从交易事业转向更稳定获利业务的过程中，弗莱明帮助财富管理部门发展为给公司创造近一半营收的业务。弗莱明还带领该行完成了与花旗集团(C.N)旗下经纪部门美邦(Smith Barney)的合并。
弗莱明在2007年6月至2009年初期间担任美林的董事长兼首席营运官。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
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