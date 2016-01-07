摩根士丹利任命Kelleher为总裁 弗莱明离职--备忘录

路透1月6日 - 摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)已提拔机构证券部门负责人Colm Kelleher担任总裁，此举促使财富资产管理部门主管弗莱明(Greg Fleming)离开该行。

据路透周三见到的备忘录显示，Kelleher还将接替弗莱明，执掌财富资产管理部门。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)在备忘录中说，弗莱明决定离开，以“寻求其他机会”。

另外，该行还任命Shelley O’Connor和Andy Saperstein为财富资产管理部门的新联席主管，二者将直接向Kelleher汇报工作。

弗莱明在2009年加入摩根士丹利，普遍被视为戈尔曼的继任者。在摩根士丹利从交易事业转向更稳定获利业务的过程中，弗莱明帮助财富管理部门发展为给公司创造近一半营收的业务。弗莱明还带领该行完成了与花旗集团(C.N)旗下经纪部门美邦(Smith Barney)的合并。

弗莱明在2007年6月至2009年初期间担任美林的董事长兼首席营运官。(完)