摩根士丹利任命新固定收益负责人 以重组债券交易部门

路透1月14日 - 美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)为固定收益交易部门任命了一位新负责人，该行正寻求扭转这块陷入困境的业务。

该行周四公布的一份备忘录显示，之前管理股票交易部门的Sam Kellie-Smith将取代全球固定收益联席负责人Robert Rooney和Michael Heaney，Kellie-Smith同时还担任大宗商品交易部门的负责人。

摩根士丹利目前正在对债券交易部门进行重组。该行在去年底表示，将在固定收益部门裁员25%，因监管加强导致债券交易的获利下降。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)去年派之前管理该行股票交易部门的Ted Pick管理整个交易业务。在Pick以及新近提拔的总裁Colm Kelleher的带领下，该行将股票交易部门的主要高管派到固定收益部门，以利于两个部门之间更好地协调。(完)