摩根士丹利任命新固定收益负责人 以重组债券交易部门

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透1月14日 - 美国投行摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)为固定收益交易部门任命了一位新负责人，该行正寻求扭转这块陷入困境的业务。
该行周四公布的一份备忘录显示，之前管理股票交易部门的Sam Kellie-Smith将取代全球固定收益联席负责人Robert Rooney和Michael Heaney，Kellie-Smith同时还担任大宗商品交易部门的负责人。
摩根士丹利目前正在对债券交易部门进行重组。该行在去年底表示，将在固定收益部门裁员25%，因监管加强导致债券交易的获利下降。
摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)去年派之前管理该行股票交易部门的Ted Pick管理整个交易业务。在Pick以及新近提拔的总裁Colm Kelleher的带领下，该行将股票交易部门的主要高管派到固定收益部门，以利于两个部门之间更好地协调。(完)
(编译 汪红英；审校 白云)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。