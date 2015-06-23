摩根士丹利下调镍价预估 因宏观经济前景恶化

路透墨尔本6月23日 - 摩根士丹利周二下调了对今年下半年镍价的预估，因全球增长前景恶化影响到不锈钢生产商的需求。

该行将2015年第三季度镍价预估下调12%至每吨13,228美元，将第四季度镍价预估下调10%至每吨13,448美元。

摩根士丹利称，由于70%的初级镍都用于不锈钢这一个行业，而不锈钢生产商又通过大幅削减库存来应对全球增长放缓迹象，因此在大宗商品中，镍受到的打击尤为沉重。

摩根士丹利还下调了对铂金和硬焦煤价格的预估，同时上调了对第四季度铝价的预估。(完)

(编译 汪红英；审校 杜明霞)

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