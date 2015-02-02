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国际财经 | 2015年 2月 2日 星期一 10:23 BJT

摩根士丹利继续寻求出售储油业务--华尔街日报

路透2月1日 - 华尔街日报周日援引了解情况的人士报导，摩根士丹利(MS.N)出售旗下石油交易及储存业务的交易于上月归于失败，目前该公司正再度寻求出售这项业务。

华尔街日报称，最初的竞购者有澳洲银行业者麦格理集团以及私募股权公司KKR& Co LP(KKR.N)。 (完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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