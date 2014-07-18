大摩季度获利增逾一倍 零售经纪及理财业务表现突出

路透7月17日 - 摩根士丹利(MS.N)周四公布第二季获利增长逾一倍，因零售经纪业务营收增加，且代客理财的资产规模提高。

一笔一次性税惠，加之买断与花旗(C.N)的财富管理合资公司股份，对摩根士丹利第二季获利的提振作用最大。即便不计这些项目的影响，该行在并购咨询、股债承销以及投资管理等业务方面的表现仍有提升。

摩根士丹利第二季业绩超过预期，其股价一度逆势上扬，但最终仍回吐涨幅，收低0.62%报32.3美元。

“进展良好的业务全都马力全开，”Vilas资本管理公司执行长John Thompson表示。摩根士丹利是该公司第二大重仓股。

摩根士丹利在金融危机期间出现接近倒闭的状况后，一直致力于业务转型。该行长期以来一直是债券和商品交易等领域的强者，对零售经纪和投资管理业务的依赖日益加大。其现任执行长James Gorman之前曾主管过财富管理部门。

这些业务往往带来更加稳定的获利，并且在市场动荡时期能够更好地抵御冲击。投资管理和零售经纪业务占到摩根士丹利2007年季度营收的约30-40%，但到2014年第二季度时比重已经超过一半。

二季度散户资产增加了590亿美元至2兆(万亿)美元。摩根士丹利尽力实现在扩大资产管理规模的同时，保持经纪人数量不变：截至6月，该行共有16,316名财务顾问，上年同期为16,321人。

财富管理部门营收较上年同期上涨5%至37.2亿美元，该业务税前利润率自18.5%上涨到21%，接近该行设立的2015年底前达到22-25%的目标。

整体来看，摩根士丹利第二季度股东净利升至18.6亿美元，或每股0.94美元，上年同期为8.03亿美元，或每股0.41美元。

根据汤森路透I/B/E/S，经调整后，该行获利为每股0.60美元，高于分析师预期的0.55美元。

该季度还包括有6.09亿美元的税收优惠。此外，财富管理部门在第二季度贡献了100%的获利，不同于2013年第二季度；当时，该部门得与合资企业合作方花旗共同分享收益。在2013年6月28日，摩根士丹利从花旗手中买下了财富管理业务剩余的35%股权。

由于当季缺乏波动性抑制市场交易，导致固定收益、汇率及商品交易收入减少12.3%至10亿美元。这波降幅与摩根大通(JPM.N)、花旗(C.N)及高盛(GS.N)等同业的表现一致。

投资人担忧摩根士丹利债券交易业务的未来发展，令该行估值承压。该行股价在净值附近游走。Vilas Capital的Thompson表示，随着股市上涨，该行获利在未来几年开始增加时，公司股价可望升至帐面价值的1.5-2倍。

摩根士丹利在全球并购业务上位居次席，当季则因股市走强而受惠。谘询业务营收增长26%，成为4.18亿美元。

此外，财务长Ruth Porat受访时指出，管理层认为美国周三宣布对俄罗斯石油公司Rosneft (ROSN.MM)制裁，不会影响两家公司之间的交易。(完)

(编译 李爽/洪曦/龚芳; 审校 白云/张明钧)

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