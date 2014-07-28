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国际财经 | 2014年 7月 28日 星期一 11:27 BJT

摩根士丹利建议苏皇出售旗下Ulster Bank多数股权--报载

路透都柏林7月27日 - 爱尔兰星期日商业邮报报导，摩根士丹利(MS.N)已正式建议苏格兰皇家银行(RBS.L)出售旗下爱尔兰分支Ulster Bank的多数股权。

苏皇今年稍早委托摩根士丹利针对Ulster Bank的潜在合并机会提供咨询。Ulster Bank是北爱尔兰最大银行，而且是爱尔兰共和国第三大银行。

星期日商业邮报未援引消息来源报导称，声明可能最早7月28日当周公布，然后启动正式竞购程序。

苏皇一位代表拒绝就该报导置评。(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚)

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