摩根士丹利建议苏皇出售旗下Ulster Bank多数股权--报载

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透都柏林7月27日 - 爱尔兰星期日商业邮报报导，摩根士丹利(MS.N)已正式建议苏格兰皇家银行(RBS.L)出售旗下爱尔兰分支Ulster Bank的多数股权。
苏皇今年稍早委托摩根士丹利针对Ulster Bank的潜在合并机会提供咨询。Ulster Bank是北爱尔兰最大银行，而且是爱尔兰共和国第三大银行。
星期日商业邮报未援引消息来源报导称，声明可能最早7月28日当周公布，然后启动正式竞购程序。
苏皇一位代表拒绝就该报导置评。(完)
(编译 于春红; 审校 王兴亚)
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