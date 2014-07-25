摩根士丹利将以2.75亿美元罚金和解误导RMBS投资者的指控

路透纽约/华盛顿7月24日 - 美国证券交易委员会(SEC)周四新闻稿称，SEC指控摩根士丹利(MS.N)在2008年金融危机前所发行的两种住宅抵押贷款支持证券(RMBS)误导投资者，摩根士丹利将以2.75亿美元和解此案。

新闻稿称，SEC发现摩根士丹利并未提供投资者正确讯息，投资者并不清楚有多少抵押贷款遭到拖欠未还。

RMBS市场规模在2007年达到2.2万亿美元，但一连串抵押贷款违约造成许多RMBS价值在2008年暴跌，导致贝尔斯登和雷曼兄弟等投行倒闭，引爆信贷危机及经济大幅衰退。

“摩根士丹利在金融危机关键时刻，隐瞒这些证券化产品中遭拖欠贷款的数量，而且未完整告知投资人在做投资决策时的必要事实。”SEC执法部门官员Michael Osnato在新闻稿中称。

做为和解的一部份，摩根士丹利未承认也未否认指控。这些是以行政程序所提起的指控，而不是在联邦法院。

“我们很欣慰能和解此案，”摩根士丹利发言人Mark Lake说。

SEC说，将把和解金返还那些因摩根士丹利误导而受害的投资者。但其发言人不愿说明这些投资者身分。(完)

(编译 李婷仪 审校 张荻)

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