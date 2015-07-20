摩根士丹利公布第二季获利好于预期 交易营收跳升

路透纽约7月20日 - 摩根士丹利(MS.N)公布第二季获利好于预期，因其债券与股票交易业绩轻易胜过诸多华尔街竞争对手。

此一业绩报告为美国大型银行财报季画下强劲的句点--高盛(GS.N)除外--尽管许多银行更多是凭藉比摩根士丹利削减更多成本与降低更多法律支出而达成，而摩根士丹利则是因多数业务表现强劲而缴出亮丽业绩。

“总体来说，对于综合性大银行而言，这是相当棒的一季。它们持续在支出方面展现纪律，营收将继续维持高档，好于许多人的预期，”Sandler O'Neill分析师Jeffery Harte表示。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)专注于股票交易与财富管理业务，将之视为主要获利的动力来源，因为更严格的规定以及资本要求，使得债券交易难度提高。

摩根士丹利经调整后的证券交易业务季度营收跳升27%，至22.7亿美元，胜过高盛公司的20亿美元，高盛在前两个季度表现居冠。

经调整后的固定收益、汇率及大宗商品交易营收增加25%至12.7亿美元。

固定收益交易拖累其他华尔街银行的季度业绩，因从希腊债务危机乃至于美国升息时机的预期，都令交易员保持观望。

摩根士丹利的机构证券业务--其中包括债市与股市交易--占第二季整体营收52.2%，较上年同期的49%有所增长。

股市交易营收占第二季整体经调整后营收约24%，债券交易占约13%。

2006年，债券交易占整体营收逾28%，股票交易约占19%。

摩根士丹利股价在盘前交易上涨约1.2%，野村证券分析师Steven Chubak称这是“一组令人激赏”的业绩。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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