摩根士丹利成第二家下调人民币预期的大投行

路透伦敦1月11日 - 摩根士丹利周一下调对人民币的预期，成为近日世界上第二个这样做的大投行，对资本外流、中国经济及金融市场相关担忧与日俱增做出反应。

评级机构惠誉表示，自2014年第二季以来的资本外流规模可能超过了1万亿美元。

今年中国股市暴跌引发全球市场剧烈波动。外界将人民币贬值视为中国为确保经济放缓不会演变为硬着陆，而有可能采取的政策之一。

“虽然决策者仍在努力让(人民币)贸易加权汇率保持在一个稳定的区间之内，但如今我们预计他们会比原先预期提前约两个季度，将目标转为让NEER(人民币名义有效汇率)贬值，”摩根士丹利在报告中称。

“此举将有助于决策者仍可以降息以管理通缩压力，但将暗示着人民币(兑美元)进一步贬值。”

摩根士丹利将2016年底美元/人民币汇率CNY=预估由6.80修正为6.98，2017年底预估从7.07修正为7.31。

该投行如今预期，中国将从今年第三季度开始朝让NEER贬值转变，或者，若资本外流和市场的震荡未减弱，或许开始得更早一些。”

高盛周五将其对人民币/美元的12个月预估由6.60调整为7.00，2017年底的预估由6.80调至7.30。

自2016年初以来，人民币兑美元已贬值1.5%，跌至逾四年最低水平，这个贬值幅度相对来说很大，已引发货币竞贬的担忧。(完)