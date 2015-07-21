焦点：摩根士丹利获利超预期 交易业务营收大增

路透7月20日 - 按资产计美国第六大银行--摩根士丹利(MS.N)发布的第二季获利高于预期，因其债券与股票交易业务力压华尔街同业。

此一业绩报告为美国大型银行财报季画下强劲的句点--高盛(GS.N)除外--不过许多银行更多是凭藉比摩根士丹利削减更多成本与降低更多法律支出而达成，而摩根士丹利则是因多数业务表现强劲而交出亮丽业绩。

“本季(对于摩根士丹利来来说)确实不错，各项业务都明显表现不凡，出类拔萃，”Becker Value Equity Fund的联席投资组合经理Marian Kessler表示。该股票基金管理着大约33亿美元的资产。

摩根士丹利执行长戈尔曼(James Gorman)专注于股票交易与财富管理业务，将之视为推动获利增长的主要动力，因为更严格的监管以及资本要求，使得债券交易难度提高。

摩根士丹利经调整后的股票交易业务营收跳升27%，至22.7亿美元，胜过高盛公司的20亿美元。高盛在前两个季度表现居冠。

财务长Jonathan Pruzan在电话会议上表示，股票交易业务表现强劲，主要源于衍生品与机构经纪(prime broker)业务。

Jonathan Pruzan亦表示，穆迪5月上调摩根士丹利的信贷评级，收到了客户对此的“正面反馈”。

在截至6月30日的三个月，经调整后的固定收益、汇率及大宗商品交易营收增加25%至12.7亿美元。

固定收益交易拖累其他华尔街银行的第二季业绩，因从希腊债务危机乃至于美国升息时机的预期，都令交易员保持观望。

摩根士丹利的机构证券业务--其中包括债券与股票交易--占第二季整体营收52.2%，高于上年同期的49%。

股票交易营收占第二季经调整后整体营收的约24%，债券交易占约13%。

2006年，债券交易占整体营收逾28%，股票交易约占19%。

摩根士丹利股价收低0.4%，报40.04美元，稍早触及金融危机以来的高点40.94。

图表：摩根士丹利与高盛获利与股价对比：

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**财富管理利润率增长**

该行财富管理业务实现税前获利23%，高于第一季的22%和上年同期的21%。戈尔曼对该业务今年的目标为22-25%。

财富管理部门净营收增长4.7%至38.8亿美元，占总营收约40%，低于上年同期的43%。

摩根士丹利在2013年完成从花旗(C.N)手中买下财富管理合资企业股份，对财富管理部门寄予厚望。

经调整总净营收增长12.2%，至95.6亿美元，受助于亚洲营收增长56%，该地区超过欧洲、中东和非洲地区，成为该行第二大市场。

摩根士丹利称，净利降至16.7亿美元，或每股0.85美元，上年同期分别为18.2亿美元或每股0.92美元。

该公司调整后的每股盈余(EPS)为0.79美元，较汤森路透I/B/E/S分析师的预估高出0.05美元。

但调整后的平均股东权益报酬率(ROE)为9.1%，仍低于戈尔曼制定的最低水平10%。

投行业务营收下降1%至16.1亿美元。这部份业务包括并购谘询顾问和股票及债券发行的承销。

汤森路透数据显示，2015年上半年摩根士丹利交易顾问业务位列全球第二，仅次于高盛。

富国(WFC.N)以外的华尔街五大银行该季度净利合计241亿美元，较上年同期增长67亿美元。(完)

(翻译 张涛/王丽鑫/张荻； 审校 杜明霞/李婷仪/张若琪)

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