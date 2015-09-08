日本三井住友海上以53亿美元收购英国保险商Amlin

中国化工集团寻求美国反垄断机构批准其收购先正达
路透北京1月20日 - 中国化工集团周五表示，已寻求美国反垄断监管机构批准其以430亿美元收购瑞士种子和农化公司先正达。
路透东京9月8日 - 日本三井住友海上保险周二宣布，同意以34.7亿英镑(53.4亿美元)的价格收购英国同业对手AmlinAML.L，这是今年以来日本保险公司海外扩张行动中的第四大交易。三井住友海上为MS&AD保险集团控股(8725.T)旗下子公司。
由于要分散地域风险并确保国内市场之外的业务增速，日本保险业者正加大收购的规模和速度。
三井住友海上表示，将以每股6.70英镑的价格收购Amlin全部股份，较Amlin周一收盘价溢价36%。
Amlin专攻财险、意外伤害、航运和航空保险，市值38亿美元。
三井住友海上称，预计将在2016年1-3月当季完成交易，具体何时取决于监管审批。
在此之前，三井住友海上竞争对手已发起一连串并购交易。
今年6月，东京海上控股 (8766.T)称，已同意斥资75亿美元，收购美国HCC保险控股公司HCC.N，这将是今年日本企业规模最大的收购行动。
7月份，明治安田生命同意以50亿美元收购StanCorp Financial Group SFG.N。
8月份，住友生命保险同意出价约38亿美元收购美国寿险公司Symetra Financial Corp SYA.N。[nL3S10M4QA](完)
(编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍)
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