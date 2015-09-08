企业并购：日本保险商MS&AD商谈收购英国同业Amlin

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京9月8日 - MS&AD Insurance Group Holdings 称，正在商谈收购英国竞争对手Amlin ，数个月来日本保险商在海外大举扩张，这是第四笔价值数以10亿美元计的并购。
为分散地域风险，在老龄化的日本市场外寻求发展，MS&AD正在提高并购的规模和速度。
MS&AD在国内外经营财险和寿险业务，称在寻找收购目标。
Amlin专攻财险、意外伤害、航运和航空保险，市值38亿美元。日本经济新闻报导称，MS&AD料支付逾5,000亿日圆(42亿美元)进行收购，该报导未注明消息来源。
MS&AD发言人称，两公司正在商谈，但尚未做出决定。
Amlin执行长Charles Philipps上月称，公司无意被收购，也不急于与其他公司结盟。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”