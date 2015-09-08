企业并购：日本保险商MS&AD商谈收购英国同业Amlin

路透东京9月8日 - MS&AD Insurance Group Holdings 称，正在商谈收购英国竞争对手Amlin ，数个月来日本保险商在海外大举扩张，这是第四笔价值数以10亿美元计的并购。

为分散地域风险，在老龄化的日本市场外寻求发展，MS&AD正在提高并购的规模和速度。

MS&AD在国内外经营财险和寿险业务，称在寻找收购目标。

Amlin专攻财险、意外伤害、航运和航空保险，市值38亿美元。日本经济新闻报导称，MS&AD料支付逾5,000亿日圆(42亿美元)进行收购，该报导未注明消息来源。

MS&AD发言人称，两公司正在商谈，但尚未做出决定。

Amlin执行长Charles Philipps上月称，公司无意被收购，也不急于与其他公司结盟。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)