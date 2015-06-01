MSCI称中国A股纳入其指数的时间将不局限于年度检视的周期安排

路透香港6月1日 - 股票指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)的一名高管周一对路透表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。

全球基金经理密切关注中国A股是否纳入MSCI明晟指数，因其可能导致数以十亿美元计的资金流入中国股市。

“我们将尽量保持弹性，不一定限于年度周期，”MSCI明晟的亚太研究主管Chin Ping Chia在香港的记者会上表示。

MSCI明晟的正常情况下是每年6月开始研究是否把某些国家纳入其指数，截至第二年6月将有一年的时间进行决策。(完)

(编译 张涛；审校 高琦)

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