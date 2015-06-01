MSCI称中国A股纳入其指数的时间将不局限于年度检视的周期安排

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月1日 - 股票指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)的一名高管周一对路透表示，将弹性处理中国A股纳入其指数的时间表，将不局限于年度检讨的时间安排。
全球基金经理密切关注中国A股是否纳入MSCI明晟指数，因其可能导致数以十亿美元计的资金流入中国股市。
“我们将尽量保持弹性，不一定限于年度周期，”MSCI明晟的亚太研究主管Chin Ping Chia在香港的记者会上表示。
MSCI明晟的正常情况下是每年6月开始研究是否把某些国家纳入其指数，截至第二年6月将有一年的时间进行决策。(完)
(编译 张涛；审校 高琦)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。