专访：中国市场震荡不会影响A股纳入MSCI指数决定--MSCI明晟

路透纽约9月1日 - 美国指数编制公司MSCI明晟指出，近日中国市场剧烈震荡，及当局大举干预的情况，将不会是MSCI决定是否将中国上市个股纳入新兴市场指数时的考虑因素。

受经济降温疑虑影响，中国股市自6月中以来已大跌约40%。在股市下跌过程中，中国当局推出一连串措施，包括降息、人民币意外贬值及企图抑制沽空及融资。

今年6月，就在中国股市大跌之前，MSCI明晟宣布将暂停将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，但表示只要与中国市场可进入性相关的问题得到解决，预计将会把A股纳入。

MSCI明晟指数管理研究的主管Sebastien Lieblich在周二的专访中告诉路透，目前还是这样。

“我们看到的市场波动和最近的一系列事件，对我们的决定绝对没有影响，”Lieblich说。

“(中国)市场只是在进行修正，结构上来讲，什么都没有改变。”

Lieblich说唯一可能改变MSCI明晟计划的情况是，中国监管者推出措施，使中国市场对于外资来说更难以进入，不过他预计中国不会这样做。

Lieblich补充说，MSCI明晟已经与中国监管机构进行讨论，而且中国方面理解MSCI的立场。

MSCI明晟估计，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数的决定，将促使资产管理公司、养老基金和保险商向中国大陆股市注入4,000亿美元资金。

Lieblich说，如果MSCI明晟提出的市场准入问题获得解决，MSCI明晟的客户将乐于把A股纳入新兴市场指数。MSCI明晟客户多为大型被动式基金，比如贝莱德(Blackrock)(BLK.N)。

“我们与客户讨论中国当前形势时，客户把结构性问题和当前正发生的情况区分开来，”Lieblich说。

MSCI明晟已经表示，将在明年6月对于何时将中国A股纳入MSCI新兴市场指数发表意见，Lieblich说届时当前动荡可能只是“一场噩梦”。(完)

(编译 蔡美珍/李春喜/杜明霞 审校 张涛)

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