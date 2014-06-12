《信报》：MSCI指数暂拒A股 市场限制碍国际化

6月12日社评 -

摩根士丹利资本国际（MSCI）指数公司昨天公布年度市场分类评估，决定暂时不把中国A股纳入MSCI新兴市场指数，理由是目前A股的投资渠道和资本流动都有限制，资本增值税制也不明确，令A股拟加快提升市场国际化程度的愿望落空。虽然＂沪港通＂启动后，或有机会为A股明年纳入指数提高胜算，但归根究柢，中国必须加快证券市场全面改革的步伐。

目前，海外投资者透过＂合格境外机构投资者＂（QFII）或＂人民币合格境外机构投资者＂（RQFII）的项目进行投资，但因有资金配额限制，影响证券的流通性，大大削弱了投资操作的效率，既减少机构投资者的投资热情，也成为A股加入MSCI指数的最大障碍。

显然，无论比对发达国家或发展中国家，中国的＂金融抑制＂程度非常高。政府管制利率、干预滙率、严控跨境资本流动，造成金融市场滞后发展，反过来成为当前经济深化改革的瓶颈。

目前，A股市盈率不足10倍，市况长年低沉，是金融危机后迄今全球表现最差的市场之一，原因在于投资者对市场缺乏信心。基于内地股市以散户为主的参与者结构始终无法改善，浓烈的投机性挥之不去，积重难返。

如今MSCI指数公司将观察今年第四季正式实施的＂沪港通＂、了解机制的操作后，再考虑是否把A股采纳入新兴市场指数内；而观察的要点在于投资者能否有效买卖A股。

然而按＂沪港通＂的试点计划，对人民币跨境投资额度仍实行总量管理，投资额度依然有限制，并设置每日额度，进行实时监控，在这个框架下，落实＂沪港通＂的投资细节安排，看来须更着眼提高投资操作的效率。事实上，＂沪港通＂能否为A股获纳入MSCI新兴市场指数提供契机，关键也在于此。

无论如何，当前中国经济市场化改革正受到巨大的制约，在＂调结构、稳增长＂之间险进，只有加快金融体系改革，才能缓解不利的约束。当中，改革证券市场，扩大外资参与国内证券市场的范围，改善以散户投机为主的市场参与者结构，无疑是进一步改革的前提。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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