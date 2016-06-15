（更正）MSCI明晟称纳入中国A股一事未来可能浮现其他问题

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
(更正：因译文有误，标题应改为“纳入中国A股一事未来可能浮现其他问题”，而非“中国股市互联互通计划未来可能出现其它问题”，并明确第一段文意)
路透香港6月15日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周三表示，中国目前推进的股市互联互通计划并非每个投资人都想使用，不排除将中国A股纳入指标一事未来有可能出现其它层面的问题。
“若考虑去年夏季的事件，有些非常状况，这使得股票停盘成了大问题，我们之前并未突显这个部分，这种事情还有可能发生，”MSCI常务董事及全球研究主管Remy Briand在一次电话会议上对记者称。
“随着时间过去，可能还会有其他的层面，”他称。
MSCI暂不将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，称中国还需进一步让资本市场自由化。这对于希望提高人民币吸引力的中国决策者是一个打击。(完)
(编译 许娜/王丽鑫；审校 龚芳/张明钧)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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