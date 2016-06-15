（更正）MSCI明晟称纳入中国A股一事未来可能浮现其他问题

(更正：因译文有误，标题应改为“纳入中国A股一事未来可能浮现其他问题”，而非“中国股市互联互通计划未来可能出现其它问题”，并明确第一段文意)

路透香港6月15日 - 美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周三表示，中国目前推进的股市互联互通计划并非每个投资人都想使用，不排除将中国A股纳入指标一事未来有可能出现其它层面的问题。

“若考虑去年夏季的事件，有些非常状况，这使得股票停盘成了大问题，我们之前并未突显这个部分，这种事情还有可能发生，”MSCI常务董事及全球研究主管Remy Briand在一次电话会议上对记者称。

“随着时间过去，可能还会有其他的层面，”他称。

MSCI暂不将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，称中国还需进一步让资本市场自由化。这对于希望提高人民币吸引力的中国决策者是一个打击。(完)