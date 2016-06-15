焦点：MSCI明晟暂不将中国A股纳入全球新兴市场指标股指

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透纽约6月14日 - 美国指数提供商MSCI明晟(MSCI.N)周二称，暂不将中国A股纳入其一项指标股指。这对中国决策者来说是个很大的失望，他们已设法去满足MSCI明晟对中国改善资本市场准入情况的要求。
分析师认为，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，或可促使资产管理公司、养老基金和保险公司在未来10年内向中国内地股市投入多达4,000亿美元资金。
MSCI明晟称，推迟纳入中国A股，是为了有更多时间去评估合格境外机构投资者制度(QFII)配额分配和资本流动政策调整的效果，以及新的交易暂停政策的效果。MSCI明晟补充称，对资金汇回的限制依然是个“很大的障碍”。
MSCI在其官网称延迟将中国A股纳入MSCI新兴市场指数。
“国际机构投资者希望在中国A股被纳入MSCI新兴市场指数之前，看到A股市场准入情况得到更进一步的切实改善。MSCI将履行我们的标准惯例，密切关注近期所公布新政的执行进展，并收集市场参与者的反馈。”MSCI董事总经理和全球研究主管Remy Briand在声明稿中称。
MSCI表示，中国当局为满足国际投资者需求，对中国A股市场的准入制度进行了一系列显着的改善。MSCI并称，假若中国A股市场准入状况在 2017年6月之前出现显着的积极进展，MSCI不排除在年度市场分类评审的例行周期之外，提前公布纳入A股的可能性。
这是自2013年首度浮现将中国A股纳入的想法后，MSCI连续第三年否决将A股纳入其股指。
“国际机构投资者明确表示，希望在被纳入MSCI新兴市场指数之前，中国A股市场能够进一步消除投资障碍，”MSCI明晟董事总经理暨全球研究主管Remy Briand在声明中说。
今年，外界对MSCI明晟将把A股纳入其指标的预期空前高涨，此前中国当局放开规模为810亿美元的合格境外机构投资者(QFII)，并明确了外资所有权。
中国政府曾表示，预计在今年稍晚启动深港通，完善沪港通。这料将大大提高市场的开放程度。
但投资者认为，在新机制建立并运作之前将A股加入MSCI指数，这样做过于冒险。
美国领航集团(Vanguard Group)去年将A股纳入其新兴市场上市交易基金(ETF)--领航FTSE新兴市场ETF(VWO.P)，其追踪的是不同的指数。
瑞银财富管理(UBSG.S)新兴市场策略师Lucy Qiu表示，如果市场表现像1月那么差，中国证券监管当局可能不愿让外资迅速赎回。
“这需要MSCI和中国当局长期磋商，”Qiu说。“如果再出现2016年1月的状况，那么就可以理解他们不想松绑这个限制了。”
不过她说，如果中国监管当局采取措施因应MSCI提出的三项建议，这可能促使MSCI迅速决定纳入中国A股。
“如果这三点得到解决，我预计将会在今年稍晚，或明年初纳入A股”她说。(完)
(编译/审校 白云/李婷仪/郑茵/李春喜/徐文焰/龚芳)
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